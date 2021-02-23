Норвежские эксперты выяснили, кто был автором надписи на картине «Крик» Мунка

Осло, 23 февраля. Автора надписи «Такое мог создать только сумасшедший» в углу картины Эдварда Мунка «Крик» определили кураторы Национального музея Норвегии.

Надпись сделана карандашом в углу полотна. Ее нанесли после того, как картина была дописана. Долгое время эксперты вели дискуссии на тему авторства надписи. Специалисты задавались вопросом, сделал ли ее сам художник или вандалы. В ходе подготовки к выставке, которая пройдет в следующем году в Осло, эксперты исследовали надпись с помощью инфракрасного анализа и экспертизы почерка.

Результаты показали, что надпись принадлежит руке Мунка. Событие произошло в 1895 году, когда художник впервые представил полотно в Норвегии, рассказала куратор музея Май Бритт Гуленг. Первый показ работы вызвал жесткую критику в адрес Мунка. Также в этот период распространялись слухи о том, что художник страдает психическими проблемами. По мнению специалистов музея, Мунка глубоко ранили такие обвинения, из-за чего он сделал эту надпись.

До этого сообщалось, что в Эрмитаже открылась выставка, посвященная коллекции украшений французского ювелирного дома Cartier. Директор музея Михаил Пиотровский рассказал, что эта экспозиция «о поэзии, драгоценностях, о мистике драгоценностей».