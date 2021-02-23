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Норвежские эксперты выяснили, кто был автором надписи на картине «Крик» Мунка

Норвежские эксперты выяснили, кто был автором надписи на картине «Крик» Мунка

Осло, 23 февраля. Автора надписи «Такое мог создать только сумасшедший» в углу картины Эдварда Мунка «Крик» определили кураторы Национального музея Норвегии.

Надпись сделана карандашом в углу полотна. Ее нанесли после того, как картина была дописана. Долгое время эксперты вели дискуссии на тему авторства надписи. Специалисты задавались вопросом, сделал ли ее сам художник или вандалы. В ходе подготовки к выставке, которая пройдет в следующем году в Осло, эксперты исследовали надпись с помощью инфракрасного анализа и экспертизы почерка.

Результаты показали, что надпись принадлежит руке Мунка. Событие произошло в 1895 году, когда художник впервые представил полотно в Норвегии, рассказала куратор музея Май Бритт Гуленг. Первый показ работы вызвал жесткую критику в адрес Мунка. Также в этот период распространялись слухи о том, что художник страдает психическими проблемами. По мнению специалистов музея, Мунка глубоко ранили такие обвинения, из-за чего он сделал эту надпись.

До этого сообщалось, что в Эрмитаже открылась выставка, посвященная коллекции украшений французского ювелирного дома Cartier. Директор музея Михаил Пиотровский рассказал, что эта экспозиция «о поэзии, драгоценностях, о мистике драгоценностей».

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