На Украине уже седьмой год подряд происходит насильственная украинизация населения, декоммунизация, с 2021 года в стране запрещено школьное образование на русском языке. Он теперь под запретом в магазинах, ресторанах и других учреждениях ― сотрудники этих заведений должны говорить только на государственном языке.

Киев намерен даже ввести штрафы за неисполнение этих требований. При этом как минимум половина жителей Украины говорит и думает на русском языке, как и их дети — он для них родной. Местные власти делают все возможное, чтобы государство и сами украинцы разорвали все связи с Россией, в том числе родственные, пичкая народ через СМИ антироссийской пропагандой.

За Русский мир боролись еще до 2014 года

Очевидно, что рано или поздно это закончится, потому что терпению людей приходит конец. Тем более что на Украине боролись за Русский мир еще задолго до того, как началась война в Донбассе, а Крым воссоединился с Россией.

Писатель и политолог Сергей Юхин в 2011 году вместе с товарищами посетил Львов с российским флагом и Знаменем Победы, которое в итоге было водружено вместе с ветеранами Великой Отечественной войны на Холме славы 9 мая. В эксклюзивном интервью ФАН он рассказал подробности этой акции, а также об угрозах со стороны украинских националистов.

— Мы поехали во Львов, так как не могли больше терпеть. Необходимо было показать бандеровцам, что с ползучей украинизацией и антирусской политикой мы мириться не будем. Они нам «поезда дружбы» и факельные шествия, а мы им в ответ ― Знамя Победы на Холме славы в самом центре махрового украинского национализма.

Для них это был шок. Но и для нас тоже ― мы много знали о зверином обличье идейных последователей УПА1 (запрещена в РФ) и дивизии СС «Галичина», но и не могли представить масштабы и глубину деградации. В кульминационный момент, когда вооруженная ножами, дубинками и заточенными арматуринами толпа бандеровцев прорвала оцепления ОМОНа, нам показалось, что нас тут на холме и положат. Но обошлось. Знамя Победы было развернуто на Холме славы.

― Как вы считаете, насколько сильны были тогда националистические настроения во Львове и на Западной Украине в целом? После 2014 года они усилились?

― Националистические, даже нацистские настроения на тот момент уже пронизали всю Галичину. Коллективный Запад вкладывал огромные деньги в радикализацию украинского общества, создавал военизированные лагеря для тренировок боевиков и их идейной обработки. Во время Майдана этих псов спустили с поводка, они почувствовали власть и безнаказанность. С этого момента Украина как единое государство была обречена.

― Какие были настроения у жителей Крыма и Севастополя в 2014 году во время Крымской весны?

― Мое мнение, что каждый севастополец, крымчанин понимал, что выход из Украины для нас ― вопрос выживания. Жители полуострова всегда стремились в Россию, и в 2014 году появилась историческая возможность. И эту возможность мы не упустили. Эйфория ― вот что мы чувствовали от воссоединения. Это было божественно.

― По вашему мнению, что самое страшное было в период, пока в республике не появились «вежливые люди»?

― Самое страшное, что майданщики, бандеровцы уже пролили кровь и готовы были убивать дальше. А мы на тот момент были простыми мирными жителями, даже толком не организованными. А потом пришло спасение в лице «вежливых людей»…

― Почему так называемый «поезд дружбы» так и не доехал с националистами до Симферополя?

― Милиция полуострова, вернувшийся «Беркут» и самооборона были настроены очень жестко. И главное, все жители готовы были встать на защиту своей земли. Бандеровцы это поняли и не рискнули продолжать свою поездку.

― Что ждало Крым в составе Украины? Если представить, что Крымской весны и референдума не было, как и «вежливых людей»? Чем все это могло закончиться?

― Раскол Украины все равно бы произошел, это был неизбежный процесс. Но было бы очень много крови в Крыму. Очень. Президент и армия нас просто спасли от большой трагедии.

― Как в целом сейчас обстоит ситуация в Крыму и Севастополе? Насколько быстро развивается полуостров? Можно ли сказать, что тут началась новая всесоюзная стройка после воссоединения?

― Полуостров преображается. Едешь по трассе «Таврида» и понимаешь, что самые смелые фантазии, описанные в романе Василия Аксенова «Остров Крым», реализуются здесь и сейчас. Масштаб стройки поражает воображение. В Крыму становится особенно понятно, что Россия — великая страна.

― Жители Крыма и Севастополя рады воссоединению или они о чем-то жалеют?

― Мои личные наблюдения и социологические исследования говорят о том, что крымчане и севастопольцы уверены в своем историческом выборе 2014 года. Особенно ярко это проявилось во время голосования по поправкам в Конституцию России ― мы проголосовали за сильную державу и на законодательном уровне закрепили невозможность отторгать части территории Российской Федерации. Мы в России навсегда.

― При каких условиях и когда могут наладиться отношения Крыма и России в целом с Украиной?

― В обозримом будущем я не вижу возможности кардинально улучшить отношения с Украиной. Украинское общество должно переболеть русофобией и вылечиться от нее, приобретя устойчивый иммунитет. До этого момента Украина будет оставаться управляемым извне антироссийским проектом.

Напомним, ранее стало известно, что в Севастополе откроется фотовыставка о хронике событий «Русской весны» в Крыму.

1 Организация запрещена на территории РФ.