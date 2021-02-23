Омич лишился 160 тыс. рублей при покупке пуховика

Омск, 23 февраля. Житель Омска отдал мошенникам крупную сумму во время онлайн шоппинга. Мужчина перевел 160 тыс. рублей неизвестному.

Мужчина решил купить через интернет пуховик, однако вместо этого он потерял значительную сумму. О подробной схеме мошенничества рассказывает пресс-служба омской полиции.

Покупатель соблазнился низкой ценой на пуховик на одном из сайтов. Омич связался с «продавцом», который попросил у потерпевшего реквизиты карты, смс-коды. Таким образом мошеннику удалось получить крупную сумму денег. А мужчина остался без куртки и 160 тысяч.

Кроме того, сбережений лишилась 40-летняя омичка. Ее обманул мужчина, представившийся сотрудником микрофинансовой организации. Потерпевшая назвала неизвестному данные банковской карты и код. В итоге потерпевшая лишилась 145 тысяч рублей. По обоим случаям правоохранители организовали проверку.

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