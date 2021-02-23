Лукашенко договорился о встрече с Медведевым по телефону

Москва, 23 февраля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым.

Из-за плотного графика стороны договорились встретиться позднее, сообщили в секретариате зампреда Совбеза. Лукашенко ранее сообщил, что во время визита в Россию намерен обсудить с российским политиком «самые животрепещущие вопросы», в числе которых поддержка обороны и безопасности Союзного государства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее опроверг информацию, что Медведев присутствует на обеде российского лидера Владимира Путина с белорусским коллегой.