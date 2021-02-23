Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Двукратный чемпион мира MotoGP Грезини умер после заражения COVID-19

Рим, 23 февраля. Переболевший коронавирусом нового типа мотогонщик Фаусто Грезини умер на 61-м году жизни. Информацию о трагедии сообщили на странице созданной им команды Gresini Racing в Twitter.

Причиной смерти стали осложнения, вызванные COVID-19. Впервые о болезни двукратного чемпиона мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP) в классе 125сс стало известно в конце прошлого года. На протяжении двух месяцев итальянец боролся с болезнью с переменным успехом.

За свою карьеру Грезини дважды выигрывал чемпионство в гонках — в 1985 и 1987 годах. Последнее соревнование он провел в 1994 году, после чего покинул большой спорт.

В США скорбят о потере полумиллиона граждан от коронавируса нового типа. Посольство РФ в Вашингтоне в знак солидарности приспустило флаг.

Новости партнеров