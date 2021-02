Двукратный чемпион мира MotoGP Грезини умер после заражения COVID-19

Рим, 23 февраля. Переболевший коронавирусом нового типа мотогонщик Фаусто Грезини умер на 61-м году жизни. Информацию о трагедии сообщили на странице созданной им команды Gresini Racing в Twitter.

Причиной смерти стали осложнения, вызванные COVID-19. Впервые о болезни двукратного чемпиона мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP) в классе 125сс стало известно в конце прошлого года. На протяжении двух месяцев итальянец боролся с болезнью с переменным успехом.

Una terrible noticia para la familia del motociclismo. DEP Fausto y mucha fuerza para toda su familia y el team @GresiniRacing

Very sad news for the whole motorcycle racing family. RIP Fausto. Our thoughts are with his family and with Gresini Racing Team pic.twitter.com/gKOCHNnuTZ