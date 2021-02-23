«Я дочка офицера»: актриса и депутат Елена Драпеко о важности праздника 23 февраля

Заслуженная артистка РСФСР, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко рассказала, почему для нее важен праздник День защитника Отечества, отмечаемый в России и других республиках бывшего СССР 23 февраля.

«23 Февраля всегда был для нас семейный праздник, — рассказала актриса корреспонденту ФАН. — Я дочка офицера, выросла в военном городке, мы всегда готовились к этому празднику и папу поздравляли. Я каждый раз поздравляю мужчин и во фракции [Госдумы], и в своей семье. Это такой замечательный праздник настоящих мужчин, но, я бы сказала, и настоящих женщин».

По словам Елены Драпеко, которая сыграла в кино пронзительную роль юной зенитчицы, погибшей в годы Великой Отечественной войны, сегодня в российской армии служит много отважных женщин.

«Я за свою жизнь достаточно много ездила по гарнизонам и видела не только офицерских жен, которые как настоящие декабристки ездили за мужчинами в дальние места и жили в неприспособленных условиях, но и женщин-военнослужащих. Их особенно много в высокотехнологичных войсках, как ни странно. Считаю, что это довольно большой отряд нашего общества, достойный того, чтобы мы отмечали их день», — подчеркнула Елена Драпеко.

Елена Драпеко стала широко известна после роли зенитчицы Лизы Бричкиной в фильме «А зори здесь тихие», снятом в 1972 году Станиславом Ростоцким по одноименной повести Бориса Васильева.

Ранее ФАН рассказывал, что прообраз праздника День защитника Отечества появился в нашей стране в 1922 году. Праздник связан с первыми победами Красной армии. Сегодня День защитника Отечества — это не только праздник не только военнослужащих и ветеранов, но и всех мужчин.