Пропавшую девочку ищут в сгоревшем доме в Новосибирске, где погибли ее братья

Новосибирск, 23 февраля. Сестру мальчиков, погибших при пожаре в частном доме в Новосибирске, продолжают искать спасатели, сообщил источник ФАН в экстренных службах региона.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла на улице Ольховской. Родители и 16-летний брат погибших успели выбежать из дома. Двое мальчиков 2008 и 2016 года рождения нашли мертвыми. В здании в момент пожара была также их 11-летняя сестра. Сейчас идут поиски ребенка.

По предварительным данным, пожар мог произойти из-за проблем с электропроводкой или из-за неправильного использования обогревателя.