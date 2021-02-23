Киев сможет отказаться от российской электроэнергии при выполнении двух условий

Киев, 23 февраля. Какие условия необходимо выполнить, чтобы отказаться от импорта электроэнергии из России, рассказал исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко.

Так, в первую очередь необходимо осуществить своевременный ремонт электрической инфраструктуры — на тепловых блоках и атомных станциях, так как большая ее часть просто не работает. Витренко уверен, что для решения этой проблемы нужны законодательные решения.

"Чтобы зимой большинство этих блоков работало, а не как сейчас", — отметил и. о. министра в эфире телеканала ICTV.

Второе условие – отсоединение Украины от энергосистемы России и Белоруссии с последующим присоединением к европейской. Витренко обратил внимание, что об этом было много разговоров, однако это еще не выполнено. Киев в апреле 2020 года приостановил импорт ресурса из России и Белоруссии из-за распространения коронавирусной инфекции.

До 2023 года Украине нужно интегрироваться в Евросоюз и «навеки забыть» о российской электроэнергии, а также поставках дизельного топлива. Киев в таком случае сможет закупать дизель на мировом рынке, заявил Витренко.