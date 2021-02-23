Жена Антона Макарского пожелала мужчинам любви в честь 23 Февраля

Москва, 23 февраля. Актриса и певица Виктория Макарская поздравила мужчин с Днем защитника Отечества. Она пожелала представителям сильного пола мудрости и терпения.

Супруга актера Антона Макарского отметила, что поздравляет мужчин с 23 Февраля «от всей глубины своего женского сердца». По мнению певицы, не нужно быть военным, чтобы защищать женщин и детей.

«Достаточно быть сильным, мудрым, честным, смелым и ответственным на том месте, на которое вас поставила жизнь», — отметила актриса.

Кроме того, Макарская пожелала мужчинам любви, поскольку именно это чувство она считает самым важным. При этом певица уточнила, что речь идет, в том числе, о любви к своему делу, к семье и к родственникам.

«Именно ваша любовь дает нам крылья. Делает нас красивее. С Днем защитника Отечества, дорогие наши, драгоценные мужчины», — сказала актриса в беседе с корреспондентом «Телепрограммы».

Виктория Макарская ранее дала эксклюзивное интервью ФАН и рассказала об отношениях с супругом. Они с Макарским вместе уже более 20 лет, при этом певице кажется, что ее муж за минувшие годы стал как будто моложе.