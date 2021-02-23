Евросоюз не смог согласовать полный список санкций против России

Брюссель, 23 февраля. Главы МИД стран-участниц Евросоюза в ходе последней встречи договорились ввести новые антироссийские санкции, но не согласовали отдельные позиции.

В заявлении по итогам саммита ЕС говорится, что дипломаты не озвучили подробности очередных ограничений. Однако министры иностранных дел подготовили несколько версий санкционных списков. Участники встречи собирались обсудить отдельные пункты, но предположительно не осуществили задуманное, уточняет «Коммерсантъ».

Новый санкционный механизм стал юридической основой для нового расширения ограничительных списков. ЕС может применить персональные санкции против отдельных организаций, физических лиц или фигурантов.

Министры иностранных дел стран Евросоюза ранее согласовали введение ограничительных мер в индивидуальном порядке против глав СК РФ и ФСИН, а также в отношении генпрокурора и командующего Росгвардией.