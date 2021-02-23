Российский диетолог назвал правила похудения после 40 лет

Москва, 23 февраля. Худеющим после 30 лет людям важно тщательно следить за своим рационом. О тонкостях при снижении веса рассказала диетолог Елена Кален.

Гормональный фон женщин к 40 годам меняется, и организм не потребляет столько энергии, сколько раньше, рассказала эксперт. При потреблении такого же количества калорий, сколько и в более молодые годы, представительница прекрасного пола рискует набрать вес.

«Введите в рацион больше овощей, фруктов, круп и других сложных углеводов», — поделилась Кален.

Вдобавок к этому, важно употреблять побольше продуктов с содержанием омега-3, заявила диетолог. Также Кален призвала женщин не голодать. По ее словам, такой подход к делу способен вызвать сильный стресс организма, что может сказаться на здоровье.

Сильное похудение может сделать лицо человека старше. Об этом ранее рассказали ученые из Соединенных Штатов, которым удалось установить этот факт в ходе эксперимента.