Двигатели с загоревшегося в США Boeing не используются в РФ

Москва, 23 февраля. Российские лайнеры не оборудованы двигателями Pratt & Whitney 4000-112, который загорелся во время полета Boeing в США.

Источник ФАН, знакомый с ситуацией, заявил об отсутствии в России двигателей, самолет с которыми чуть не потерпел крушение в Колорадо. По его словам, ни один из Pratt & Whitney 4000-112 не используется воздушными судами в РФ.

Инцидент в США, который чуть не привел к падению лайнера авиакомпании United Airlines, произошел 21 февраля. У самолета, вылетевшего из Денвера в Гонолулу, внезапно загорелся двигатель марки Pratt & Whitney 4000-112, передает телеканал «360». Несмотря на повреждение, воздушное судно благополучно приземлилось, в результате инцидента никто не пострадал.