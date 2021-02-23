Эксперт Верников назвал условия для роста доллара выше 80 рублей

Москва, 23 февраля. В ближайшие месяцы курс американской валюты имеет шансы подняться выше 80 рублей, считает глава департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ1 «Универ Капитал» Андрей Верников.

Тенденция может отмечаться на фоне потери интереса инвесторов к рисковым активам. Также на рост стоимости доллара способен оказать влияние скачок мировой инфляции, уверяет аналитик.

«По доллару техническая цель повышения — 76,5–77 рублей до мая текущего года», — заявил он РИА Новости.

В случае, если данный уровень будет преодолен, то российская нацвалюта рискует ослабеть, а стоимость доллара поднимется до 80–82 рубля, добавил эксперт. В понедельник курс американской валюты подскочил до 75,08 рубля, что отмечалось впервые с 5 февраля 2021 года. Сегодня доллар торгуется в районе 74,7 рубля, пишет издание.

Аналитик Степан Демура рассказал, в каком случае американская нацвалюта может подешеветь до 30 рублей. Единственным способом так снизить стоимость доллара является деноминация рубля, приводит слова эксперта ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.