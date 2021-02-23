Усталость и одышка могут свидетельствовать о нехватке важного витамина

Москва, 23 февраля. Недостаток витамина B12 в организме можно распознать по постоянной усталости и истощению, несмотря на продолжительный сон, заявила диетолог Хелен Уэст.

Человеческий организм при дефиците этого элемента не может производить достаточное количество эритроцитов. Это приводит к тому, что ткани не получают необходимый им кислород. В результате возникает беспричинная усталость, заявила врач.

При этом специалисты британской благотворительной организации Thyroid Patient Advocacy предупреждают о том, что недостаток витамина B12 может проявляться в виде одышки после небольших физических нагрузок. Проблемы с дыханием в таких случаях возникают, даже если человек прошел всего несколько метров. При подозрении на нехватку этого вещества в организме специалисты рекомендуют обращаться к врачу.

Ранее ФАН писал о пользе гибискуса для лечения заболеваний и продления жизни. Напиток из этого растения содержит множество минералов и витаминов группы В, которые полезны для людей, страдающих гипертонией и болезнями сердца.