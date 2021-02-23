Госиспытания дронов-камикадзе KYB планируется завершить в 2021 году

Москва, 23 февраля. Госиспытания отечественных барражирующих боеприпасов KYB концерн «Калашников» намерен завершить в нынешнем году.

Согласно информации пресс-службы «Калашникова», в настоящее время инженеры работают над созданием экспортной версии дронов-камикадзе.

«Параллельно идет работа над экспортным вариантом KYB-Э, которую также планируется завершить в этом году. Интерес к изделию со стороны стран Ближнего Востока есть, но до появления экспортной версии KYB говорить о переговорах преждевременно», — говорится в официальном сообщении.

Ранее военные аналитики зарубежного издания Washington Post высоко оценили новый самовзрывающийся беспилотник KYB, сообщает RT. Американцы заявили, что у них тоже есть подобные комплексы, но называют они их не «беспилотниками-камикадзе», а «беспорядочными боеприпасами», пишет Федеральное агентство новостей.