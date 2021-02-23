Российский диетолог предупредила об опасности увлечения безглютеновой диетой

Тюмень, 23 февраля. Безглютеновая диета необходима лишь людям, страдающим от определенных заболеваний, считает врач. Остальным она противопоказана.

Безглютеновые диеты пользуются большой популярностью среди желающих похудеть, однако их стоит соблюдать лишь при определенных проблемах со здоровьем или людям с особенностями организма. Об этом рассказала главный внештатный диетолог департамента здравоохранения Тюменской области Елена Дороднева.

«Продуктов без глютена с каждым годом становится больше. Он считается натуральным белком, который предназначен для приготовления выпечки. Нередко производители применяют аналоги, потому что у многих выявляется непереносимость этого белка», — утверждает Дороднева.

По словам медика, безглютеновую диету прописывают лишь в определенных случаях. В частности, глютен запрещается употреблять людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Врачи рекомендуют им убрать из рациона макаронные изделия и выпечку.

Для остальных людей нужды в таких ограничениях нет, считает врач. Дороднева рекомендует желающим похудеть низкокалорийную диету. Это поможет им достичь желаемого без вреда для здоровья и лишних самоограничений.

Ранее сообщалось, что отрубной хлеб поможет худеющим. Он активизирует работу кишечника и подавляет чувство голода.