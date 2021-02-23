Жалобу на приговор Навальному по делу бизнесмена Удодова рассмотрят 11 марта

Москва, 23 февраля. Рассмотрение жалобы на приговор Алексею Навальному по делу бизнесмена Александра Удодова состоится 11 марта. В это время блогера уже должны будут этапировать в колонию.

В декабре прошлого года суд взыскал с Навального 350 тысяч рублей по иску Удодова. Бизнесмен обвинил блогера в клевете, унижении чести, достоинства и деловой репутации, а также потребовал опровергнуть заявления о том, что он «обогатился в начале 2000-х на мошеннических схемах с возвратом НДС» и «организовал всю схему, знакомил всех фигурантов между собой, организует подделку документов для налоговой». Суд постановил, что Навальный должен удалить упомянутые фразы и опубликовать в блоге резолютивную часть судебного решения после его вступления в силу.

В скором времени основатель признанного иноагентом ФБК окажется за решеткой. Решение о замене его условного срока на реальное лишение свободы принял Симоновский районный суд Москвы 2 февраля. Причиной стало неоднократное нарушение блогером условий отбывания условного наказания. УФСИН предупреждала его о последствиях, но Навальный это проигнорировал. Мосгорсуд 20 февраля признал решение о замене срока законным. В колонии блогеру предстоит провести два года и шесть месяцев.