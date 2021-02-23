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Жалобу на приговор Навальному по делу бизнесмена Удодова рассмотрят 11 марта

Жалобу на приговор Навальному по делу бизнесмена Удодова рассмотрят 11 марта

Москва, 23 февраля. Рассмотрение жалобы на приговор Алексею Навальному по делу бизнесмена Александра Удодова состоится 11 марта. В это время блогера уже должны будут этапировать в колонию.

В декабре прошлого года суд взыскал с Навального 350 тысяч рублей по иску Удодова. Бизнесмен обвинил блогера в клевете, унижении чести, достоинства и деловой репутации, а также потребовал опровергнуть заявления о том, что он «обогатился в начале 2000-х на мошеннических схемах с возвратом НДС» и «организовал всю схему, знакомил всех фигурантов между собой, организует подделку документов для налоговой». Суд постановил, что Навальный должен удалить упомянутые фразы и опубликовать в блоге резолютивную часть судебного решения после его вступления в силу.

В скором времени основатель признанного иноагентом ФБК окажется за решеткой. Решение о замене его условного срока на реальное лишение свободы принял Симоновский районный суд Москвы 2 февраля. Причиной стало неоднократное нарушение блогером условий отбывания условного наказания. УФСИН предупреждала его о последствиях, но Навальный это проигнорировал. Мосгорсуд 20 февраля признал решение о замене срока законным. В колонии блогеру предстоит провести два года и шесть месяцев.

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