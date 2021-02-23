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Диетолог Гюрель перечислила пять продуктов для красоты кожи

Диетолог Гюрель перечислила пять продуктов для красоты кожи

Анкара, 23 февраля. Продукты, которые позитивно сказываются на здоровье кожи, назвала диетолог из Турции Салих Гюрель. Особую роль для красоты кожи играют витамины Е, А и С.

В топ-5 продуктов для здоровой кожи, по мнению специалиста, входят морковь, тыквенные семечки, горький шоколад, фундук и красный сладкий перец. Морковь богата витамином А, который полезен для глаз и кожи. Тыквенные семечки являются уникальным источником цинка, который отвечает за коллаген и регенерацию клеток кожи.

Флаванолы и антиоксиданты содержатся в горьком шоколаде. Они способствуют увлажнению кожи и регулируют кровообращение. Для необходимого эффекта в день нужно съедать не более 28 граммов. Витамин Е, который находится в составе фундука, помогает предотвратить «фотостарение» кожи, происходящее из-за ультрафиолетовых лучей. Красный сладкий перец насыщен витамином С и каротеноидами. Элементы усиливают приток крови к коже.

До этого диетологи назвали семь изменений в организме, которые происходят при частом употреблении репчатого лука. Среди них восстановление кожи благодаря содержанию в продукте витаминов А, С и Е.

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