Замужняя Нетребко показала видео с нежным поцелуем Киркорова

Москва, 23 февраля. Народная артистка России Анна Нетребко сыграла главную роль в опере «Турандот» на сцене концертного зала «Зарядье». После выступления ее встретил поп-король Филипп Киркоров.

Эстрадный артист за кулисами поздравил Нетребко с великолепным выступлением. Он заявил, что гордится дружбой с талантливой оперной звездой. Киркоров несколько раз нежно поцеловал замужнюю 49-летнюю певицу, назвав ее «Турандот своей души». Нетребко опубликовала видео с трогательной встречей в личном микроблоге Instagram.

После выступления в «Зарядье» обладательница лирико-драматического сопрано направилась в один из ресторанов в центре столицы. Ее сопровождали Киркоров и другие артисты. Застолье звезд завершилось к двум часам ночи.

«Киркорова надо в Эрмитаже выставлять как арт-объект»; «Прекрасная творческая пара»; «От ваших видео можно заряжаться позитивом и хорошим настроением», — отреагировали подписчики на публикацию.

На днях Нетребко категорично высказалась о требовании, которое выдвигают театры к артистам в период пандемии коронавируса. Она отказалась выходить на сцену в медицинской маске, которая может навредить ее здоровью, передает «Вечерняя Москва».