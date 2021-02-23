Четыре человека погибли при столкновении Lada и Kia в Татарстане

Казань, 23 февраля. Жизни четырех человек унесло лобовое столкновение легковых Lada и Kia на трассе Рыбная Слобода — Кутлу Букаш в Татарстане.

На место происшествия прибыли полицейские, сотрудники экстренных служб и скорая помощь. По предварительным данным, 69-летний водитель Kia выскочил на встречную полосу, где протаранил машину Lada.

Жертвами аварии стали мужчины, находившиеся за рулем обоих автомобилей, а также два пассажира отечественной легковушки. Все они погибли на месте ДТП. Их личности устанавливаются. Обстоятельства и причины аварии продолжают устанавливать сотрудники ГИБДД.