В Казахстане инспектор помог автомобилистам во время метели. ФАН-ТВ

Сильная метель и нулевая видимость. Инспектору ППС в Костанае поступило сообщение о ДТП на дороге. На месте аварии образовалась большая пробка.

Из-за бурана дорогу не было видно. Тогда Амантай Байжанов решил побежать в сторону города и показать колонне автомобилистов путь.

«В тот момент решили аккуратно нужно передвигаться, потому что стихия ухудшилась, видимости вообще не было, можно сказать. Пробовали на машине передвигаться, но уже понятно было, что не пойдет, можно было в любой момент свернуть с дороги. После чего незамедлительно принял такое решение, вышел из машины и решил проследовать легким бегом в сторону города», — рассказывает Амантай Байжанов, инспектор ППС г. Костанай.

Амантай Байжанов признается, когда бежал было не холодно. Видео с инспектором сразу попало в Интернет и прославило героя.