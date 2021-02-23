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Диетолог Соломатина назвала причину, по которой лишний вес опасен для мужчин

Диетолог Соломатина назвала причину, по которой лишний вес опасен для мужчин

Москва, 23 февраля. Ожирение представляет гораздо большую опасность для мужчин, нежели для женщин, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам специалиста, несколько лишних килограммов девушкам не принесут никакого вреда. Наоборот, это поможет пережить менопаузу, поскольку килограммы берут на себя роль эндокринного органа. А вот у мужчин эту роль исполняет животик. Он начинает вырабатывать, по сути, аналоги женских половых гормонов — эстрогенов.

«В результате падает тестостерон, а он у мужчин отвечает за целый ряд важных вещей, включая сохранение физических параметров и мышц», — объяснила Соломатина.

В первое время лишний вес может никак не сказаться на здоровье мужчины. Но постепенно станет развиваться сахарный диабет, атеросклероз, появятся проблемы с сосудами и давлением.

Елена Соломатина ранее рассказала, какие продукты помогут улучшить настроение. Как оказалось, беспричинное чувство усталости может быть вызвано неправильным питанием, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Также специалист перечислила продукты, которые способны влиять на артериальное давление. Например, понизить давление помогут орехи, некоторые овощи и их семена.

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