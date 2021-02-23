Диетолог Соломатина назвала причину, по которой лишний вес опасен для мужчин

Москва, 23 февраля. Ожирение представляет гораздо большую опасность для мужчин, нежели для женщин, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам специалиста, несколько лишних килограммов девушкам не принесут никакого вреда. Наоборот, это поможет пережить менопаузу, поскольку килограммы берут на себя роль эндокринного органа. А вот у мужчин эту роль исполняет животик. Он начинает вырабатывать, по сути, аналоги женских половых гормонов — эстрогенов.

«В результате падает тестостерон, а он у мужчин отвечает за целый ряд важных вещей, включая сохранение физических параметров и мышц», — объяснила Соломатина.

В первое время лишний вес может никак не сказаться на здоровье мужчины. Но постепенно станет развиваться сахарный диабет, атеросклероз, появятся проблемы с сосудами и давлением.

Елена Соломатина ранее рассказала, какие продукты помогут улучшить настроение. Как оказалось, беспричинное чувство усталости может быть вызвано неправильным питанием, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Также специалист перечислила продукты, которые способны влиять на артериальное давление. Например, понизить давление помогут орехи, некоторые овощи и их семена.