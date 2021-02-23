США перебросили на авиабазу в Норвегии четыре стратегических бомбардировщика

Осло, 23 февраля. Командование ВВС США в Европе и Африке заявило о прибытии в Норвегию американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer для проведения совместных учений в Европе.

Ранее в европейских медиа появилась информация о намерениях ВВС США перебросить в Норвегию четыре бомбардировщика. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в России такие меры рассматривают как еще один шаг по наращиванию военной активности в регионе.

Согласно заявлению командования Соединенных Штатов, B-1B Lancer прибыли из Техаса на норвежскую авиабазу Эрланн в губернии Тренделаг «в рамках давно запланированной учебной миссии» в Европе.