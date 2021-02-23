В Кировской области сгорел гараж с 10 пассажирскими автобусами

Омутнинск, 23 февраля. Пожар произошел в гараже в городе Омутнинск. Все автобусы полностью выгорели.

Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в ночное время суток. Горел гараж бывшего автотранспортного предприятия. В результате происшествия предприятие осталось без автобусов, а поселения района — без транспортного сообщения, передают местные СМИ. По информации МЧС, пострадавших в результате инцидента нет. О том, как случился пожар, ничего не известно.

Гараж был куплен для нужд межмуниципального предприятия. В итоге после инцидента, как сообщают местные жители, на маршруты вышли автобусы, принадлежащие администрации, также пассажиров перевозили на школьных автобусах, которые взяли у одного из бизнесменов.

Пожар охватил двухэтажный жилой дом в Хабаровском крае, сообщал ФАН. Жертвой возгорания стал ребенок, еще двое несовершеннолетних пострадали в результате отравления продуктами горения.