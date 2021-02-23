«Защищают мирную жизнь»: Володин и Мишустин поздравили россиян с 23 Февраля

Москва, 23 февраля. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин обратились к гражданам РФ в День защитника Отечества.

Политики поздравили россиян с праздником. Мишустин отметил, что с особым чувством в этот день относится к ветеранам. Их героизм и самоотверженность всегда будут оценены как высшая мера патриотизма, пояснил премьер. Также с поздравлениями к жителям РФ обратился Вячеслав Володин.

«Патриотизм, верность присяге, мужество и профессионализм отличают российских солдат и офицеров. Они надежно защищают мирную жизнь граждан России. Желаю здоровья, успехов и всего самого доброго», — сказал председатель Госдумы.

Ранее в День защитника Отечество свое слово сказал президент РФ Владимир Путин. Глава государства поздравил россиян и поблагодарил военнослужащих за исполнение долга.