Оксана Федорова поздравила мужчин с Днем защитника Отечества

Москва, 23 февраля. Телеведущая и победительница конкурсов красоты Оксана Федорова обратилась к мужчинам с поздравительной речью в честь Дня защитника Отечества.

Специально к празднику знаменитость записала видео, которое было опубликовано на странице ее благотворительного фонда в соцсети «ВКонтакте». Федорова оставила представителям сильного пола наилучшие пожелания.

«В этот февральский день мы чествует всех, кто защищал, защищает и будет защищать нашу Родину. Вечная память героям, павшим в боях за свободу нашей страны, ветеранам», — сказала телеведущая.

Обладательница титула «Мисс Россия» отметила, что именно ветераны, являющиеся наследниками Великой Победы, стали примером настоящего патриотизма для подрастающего поколения. Оксана Федорова пожелала мужчинам и их семьям мира, добра и благополучия.

Многие звезды обратились к мужчинам в соцсетях в честь 23 Февраля. А шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев решил поздравить представителей сильного пола необычным способом. Он показал на видео, как кормили в армии СССР во времена перестройки.