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Украина надеется на помощь Европы при отказе от российской электроэнергии

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Украина надеется на помощь Европы при отказе от российской электроэнергии

Киев, 23 февраля. Киев должен полностью отказаться от электроэнергии из Российской Федерации, считает временно исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко.

О необходимости «отрезаться» от единой энергетической системы с Россией чиновник заявил в эфире ток-шоу «Свобода слова». В этом случае Киеву на помощь придет Евросоюз, думает Витренко.

«С газом еще в 14-м году мы интегрировали украинскую газовую систему полностью с Европой. <...> Что касается электроэнергии, то не было этого сделано», — уверяет врио министра энергетики.

Украина должна до 2023 года осуществить интеграцию с ЕС и «навеки забыть» о российской электроэнергии. То же самое касается и поставок дизельного топлива из РФ, добавил Витренко. В случае отсутствия московских или минских поставок, Киев может закупать дизель на мировом рынке.

Украинские СМИ уверены, что вступление страны в Евросоюз осуществится до конца текущего десятилетия. Однако у ЕС и НАТО нет причин принимать Украину в свой состав, рассказал ФАН эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

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