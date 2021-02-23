Дроздов с женой снялся для обложки глянцевого журнала

Москва, 23 февраля. Ведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов и его супруга Татьяна снялись для обложки глянцевого журнала. Семейная пара поделилась секретами счастливого брака.

Николай и Татьяна Дроздовы стали героями мартовского номера журнала Tatler. Обложка с телеведущим и его женой появилась на странице издания в Instagram.

«Николай Николаевич и Татьяна Петровна Дроздовы — о том, как прожить 44 года, не повысив друг на друга голос», — говорится в анонсе номера.

Судя по посту, 83-летний Дроздов и его супруга рассказали журналу, как однажды вместо Татьяны Петровны в их московской квартире жили семь кобр из Индии. На снимке для обложки ведущий с женой сидят рядом на фоне растений и держатся за руки.

«Реальная любовь», — подписала кадр редакция глянцевого издания.

Недавно Николай Дроздов зарегистрировался в популярной молодежной соцсети TikTok. Телеведущий решил использовать этот канал, чтобы давать наставления и советы представителям молодого поколения.