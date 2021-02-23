Петербуржцы стремятся попасть на контрактную службу в армии

Санкт-Петербург, 23 февраля. Процент призывников с каждым годом в России становится все меньше — гораздо большим спросом пользуется военная служба по контракту.

Редакция «Невских новостей» узнала, как пройти отбор для того, чтобы стать «контрактником», и почему же многие петербуржцы так туда стремятся.

Для прохождения отбора кандидаты должны пройти психологическое тестирование, определяющее уровень эрудиции и сильные стороны характера. Следом — медкомиссия. Большое преимущество получают кандидаты, имеющие техническое или инженерное образование. Те, кто уже проходил срочную службу, могут заключить контракт на три года. Более того, по словам начальника пункта отбора на службу по контракту, подполковника Виталия Мудрука, поступить на контрактную службу могут и те, кто не хочет служить срочную.

«Сами посудите, что лучше: 365 дней, 24 часа в сутки в казарме или пару лет, проводя ночь с семьей, получая жалование и отпуска. В первом случае получается более восьми тысяч часов на военной службе, а во втором — более трех тысяч», — рассуждает офицер.

Он отмечает, что контрактники получают от государства такие же льготы, как и офицеры: льготная ипотека, отдельное медобслуживание для военного и его семьи, а также ранний выход на пенсию. Иными словами, посвятивший себя военному делу в юности может выйти на пенсию в 38 лет с выплаченной ипотекой.

«Я из Ленинградской области. Город Луга — это воинский город. У нас там возможностей немного: завод и армия. Я выбрал второе. Понимаю, что вряд ли добьюсь больших высот на заводе. Это мой второй контракт. Предыдущий истек в конце января. До этого я служил в ракетных войсках, получил звание сержанта», — рассказывает Сергей.

Сержант-контрактник, работающий непосредственно с кандидатами, рассказал, что ни разу за три года не пожалел о своем решении связать жизнь с армией — по его словам, льготы компенсируют очень многое.

Ранее в России предложили увеличить срок службы в армии, сообщает Федеральное агентство новостей. В то же время, по информации RT, депутаты Госдумы предложили изменить порядок выхода на пенсию служивших на Крайнем Севере военных.