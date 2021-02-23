Капитан ВВС Венесуэлы оказался шпионом на службе Колумбии



Каракас, 23 февраля. Службы безопасности Венесуэлы задержали капитана ВВС в запасе, обвиняемого в шпионаже и предательстве родины. Об этом сообщил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес.

Венесуэльские власти считают, что капитан ВВС в запасе Рональд Марреро Лозано был завербован разведкой Колумбии для военного шпионажа.

«В ВВС Венесуэлы нет места предательству! Благодаря оперативному доносу солдат-патриотов капитан в запасе Рональд Марреро Лозано, номер военного билета 17198309, был задержан, пытаясь получить информацию о Су-30 MK2 ВВС Венесуэлы», — написал Падрино Лопес в своем Twitter.

¡En la FANB no hay espacios para la traición! Gracias a la pronta y diligente denuncia de los soldados patriotas, se detuvo al Capitán en reserva activa Ronald Marrero Lozano, C.I. 17198309, intentando obtener información de la plataforma estratégica SUKHOI-30 MK2 de la AMB.(1/3) pic.twitter.com/g6tMtazn0G — Vladimir Padrino L. (@vladimirpadrino) February 22, 2021

Министр заявил, что бывший офицер получил взятку в размере тысячи долларов от агента колумбийской разведки под псевдонимом «Андрес». Он также добавил, что власти Колумбии при поддержке ЦРУ США «систематически нападает на суверенитет Венесуэлы».

Este felón fue captado, mediante soborno ($1000 semanales) por Alías Andrés, perteneciente a la Dirección Nacional de Inteligencia Colombiana, con quien se comunicaba a través del abonado +573219500962. El traidor Ronald Marrero está aportando toda la información al detalle (2/3) pic.twitter.com/iGYT7DHsXK — Vladimir Padrino L. (@vladimirpadrino) February 22, 2021

Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес обвинил президента Колумбии Ивана Дуке в попытках свергнуть законного президента Николаса Мадуро и вмешаться во внутренние дела Венесуэлы.

«Иван Дуке Дуке превратил Колумбию в большой военизированный лагерь, логово террористов, откуда планируются самые ужасные преступления», — добавил Родригес.

Правительство Николаса Мадуро неоднократно заявляло о причастности администрации Дуке к дестабилизации обстановки в Венесуэле. По мнению Каракаса, разведка Колумбии совместно с ЦРУ организовали попытку государственного переворота в мае 2020 года, которая позднее стала известна как операция «Гидеон».





По состоянию на конец 2020 года на вооружении ВВС Боливарианской республики находились 23 многоцелевых истребителя Су-30 МК2, которые были приобретены у России с 2006 по 2008 год. Самолет разработки КБ имени Сухого является одним из лучших истребителей в своем классе, превосходя по техническим характеристикам иностранные аналоги, такие как F-16 и Eurofighter Typhoon. В настоящее время различные модификации Су-30 состоят на вооружении 10 стран мира.