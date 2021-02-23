Россия планирует нарастить объемы производства СПГ для внутреннего рынка

Москва, 23 февраля. Власти увеличат в четыре раза мощность малых заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ) к 2025 году, указано в дорожной карте малых заводов по производству СПГ.

Так, мощность за ближайшие пять лет может вырасти до 400 тысяч тонн в год для обеспечения внутренних потребностей. В свою очередь, использование сырья планируется увеличить путем применения СПГ в роли газомоторного топлива, а также при газификации отдаленных изолированных регионов, следует из утвержденного правительством документа.

Сейчас в России функционирует 11 малотоннажных заводов по выпуску газа, их общая мощность составляет 100 тысяч тонн. Производства загружены всего на 40%, и восемь предприятий поставляют сырье на внутренний рынок. Также работают десять автозаправочных СПГ-станций. С помощью данного топлива газифицировано 1145 квартир и домовладений.

«Пока внутренний рынок СПГ в России — микроскопический», — заявил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Израиль недавно начал работу над соглашением о соединении своего газового месторождения «Левиафан» с СПГ-терминалами в Египте через морской трубопровод.