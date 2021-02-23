Гериатр объяснил, почему пожилым людям нужно есть больше мяса

Москва, 23 февраля. Пожилые люди нуждаются в белке больше, чем молодежь, именно поэтому им нужно есть больше мяса.

Об этом рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева. По ее словам, существует миф, что с возрастом нужно есть меньше мяса, однако это не так.

«Белок — это необходимый материал для мышц и в пожилом возрасте, так как разрушение мышц ускоряется, очень важно возмещать это белком», — объяснила специалист.

Также пенсионерам очень важно много двигаться, чтобы укрепить мышцы и сохранить здоровье. Кроме того, в таком возрасте следует пить достаточное количество жидкости и ограничивать сладкое.

Здоровый образ жизни и изменение ряда привычек способствуют долголетию, считают ученые из Университета Алабамы в Бирмингеме. Специалисты отметили, что достаточное количество калия в рационе позволяет избежать проблем с сердцем.

Член-корреспондент РАН, профессор Владимир Хавинсон рассказал, что нужно делать для долголетия и молодости. Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», нужно уменьшить калорийность рациона и включить в него больше овощей и фруктов.