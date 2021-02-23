Полмиллиона американцев скончались от COVID-19

Вашингтон, 23 февраля. Президент США Джо Байден рассказал о том, что в Америке число летальных случаев от коронавируса достигло отметки в 500 тысяч человек.

Глава Вашингтона выступил с обращением к своему народу, в котором он призвал преодолеть свои политические разногласия и следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. В понедельник официальное число смертей от COVID-19 в США достигло отметки в 500 тыс. человек, и по этому поводу американский лидер сделал заявление. Об этом рассказало британское издание The Guardian.

«Я прошу всех американцев помнить тех, кого мы потеряли, и тех, кого мы оставили позади. Я также прошу вас оставаться бдительными, соблюдать социальную дистанцию, носить маски и делать прививки, когда придет ваша очередь», — сказал президент в своем обращении из Белого дома.

Перед выступлением Байдена национальный собор прозвонил в колокола 500 раз. Затем у Белого дома президент присоединился к первой леди Джилл Байден, вице-президенту Камале Харрис и ее мужу Дугласу Эмхоффу. Вместе они почтили память погибших минутой молчания в окружении 500 свечей.

Ранее биолог Анча Баранова рассказала, откуда появляются новые штаммы коронавируса. Она считает, что вирус развивается из-за методов лечения пациентов.