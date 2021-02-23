Состояние Илона Маска сократилось на 15 млрд долларов за сутки

Москва, 23 февраля. Глава корпорации SpaceX, предприниматель Илон Маск потерял за прошедшие сутки более 15 млрд долларов из-за падения акций компании и Tesla.

Так, капитал американского изобретателя снизился на 15,2 млрд долларов, до 183 млрд долларов, следует из данных индекса Bloomberg Billionaires Index. При этом состояние основателя Amazon Джеффа Безоса стало меньше на 3,73 млрд долларов — капитал сократился до 186 млрд долларов. В рейтинге богатейших людей мира он занимает первую строчку, а Илон Маск — вторую.

Акции производителя электромобилей Tesla в ходе торгов в понедельник упали в цене на 8,55% — до 714,5 доллара. Удешевление стало самым крупным с сентября прошло года. В то же время акции ретейлера Amazon стали дешевле на 2,135 — до 3180,74 доллара.

Ранее основатель корпорации SpaceX сообщил, что раздумывает над созданием собственной криптовалюты, о чем сообщил в своем Twitter. Также Маск пообещал поддержать владельцев Dogecoin если они продадут ему большую часть валюты. Предприниматель восхитился предложением названия MarsCoin и отметил, что его валюта определенно будет так называться.