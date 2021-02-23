В Казахстане прозвучали призывы к геноциду по языковому признаку

Астана, 23 февраля. Казахское националистическое издание Abai.kz, финансируемое напрямую из государственного бюджета, пару недель назад разместило публикацию члена Союза писателей Казахстана Армана Кани. В статье он высказался в необходимости штрафовать, депортировать в Россию и сажать в тюрьмы граждан страны, не говорящих на казахском языке.

Другими словами, Кани открыто призывает к организации геноцида по национальному и языковому признаку. При этом поэта даже не задержали и никаких обвинений по этому поводу не предъявили. Очевидно, что он просто выполнил свою политическую миссию, о чем в авторской колонке для «ПолитНавигатора» написал сопредседатель Социалистического движения Казахстана Айнур Курманов.

Курманов указал, что без заказа сверху конечно же в данном случае не обошлось. За такие преступления предусматривается уголовное наказание по статье 174 УК РК. Ее название очевидно — «разжигание межнациональной розни».

«По этой статье посадили известного блогера и правозащитника Ермека Тайчибекова, который наоборот заклеймил позором казахских националистов-погромщиков, убивших 11 дунган на юге республики в феврале прошлого года, — написал Курманов. — Это наглядно показывает, кто на самом деле стоит за подобными вбросами с целью организации новой русофобской кампании в Казахстане».

Согласно данным статьи, государственные власти поощряют агитаторов за отмену официального статуса русского языка в Казахстане.

Арман Кани, открыто призвавший к лишению казахстанского гражданства и выдворению за пределы страны не говорящих на казахском владельцев частной собственности предпринимателей, заявил о необходимости помещения их в лагеря и принудительному обучению государственному языку, что по факту повторяет националистический курс, проводимый на Украине.

Все это действительно очень похоже на дерусификацию и декоммунизацию, проводимую на Украине, на которую сейчас пытаются равняться в Нур-Султане (Целинограде).

По мнению Курманова, выступление казахского поэта вовсе не случайность, а продуманная и хорошо спланированная акция, провоцирующая на дестабилизацию в современном казахском обществе.

«Она удачно встраивается в общую идеологическую конструкцию национального превосходства и осуждения всего советского прошлого», — заключил журналист.

Айнур Курманов отметил, что верить притворным ухищрениям тех, кто является идейным проводником декоммунизации и дерусификации в Казахстане, не стоит. Он подчеркнул, что национальная революция сверху будет продолжаться, и майданы для этого не нужны. Можно пользоваться бюрократическими методами, где националисты играют роль агентуры и винтиков пропагандистского государственного механизма, резюмировал Курманов.