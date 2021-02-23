Аналитик Лозовский рассказал, как РФ спасет Донбасс от военного обострения

Киев, 23 февраля. Ситуация в Донбассе не может вылиться в серьезное противостояние из-за России, уверен политический аналитик Сергей Лозовский.

Москва создаст проблемы для организаторов и исполнителей провокации в регионе, пояснил эксперт. Он выступил на украинском телеканале.

«Что касается Донбасса, я думаю, что сейчас (в России. — Прим. ред.) могут принять упреждающий шаг и по каким-то каналам сказать: «Ребята, даже не вздумайте играть в эту игру. Ответ будет крайне неприятный»», — рассказал аналитик.

Он обратил внимание на абсурдность позиции украинского руководства по поводу статуса Донбасса. Если региону не позволяют стать автономным из-за возможного желания других субъектов последовать этому примеру, то Незалежная никому не нужна в качестве государства, пояснил эксперт.

Ранее ДНР обвинила Киев в покушении на полевого командира с позывным «Длинный», передает «Национальная служба новостей». Бывший украинский политик Алексей Журавко назвал главных инициаторов раскручивания войны на Донбассе. По его мнению, к обострению обстановки причастны западные партнеры Незалежной.