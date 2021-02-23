Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Два магистральных газопровода оказались повреждены после взрыва под Оренбургом

Два магистральных газопровода оказались повреждены после взрыва под Оренбургом

Оренбург, 23 февраля. Взрыв с утечкой газа в районе поселка Мухраново повредил два трубопровода, заявил губернатор области Денис Паслер. 

В населенные пункты Оренбургской области, которые отключили от газа, направлены передвижные установки для снабжения жилых домов топливом. Все обстоятельства и причины ЧП в настоящий момент устанавливаются.

Инцидент произошел на федеральном магистральном газопроводе на ответвлении от газопровода Оренбург — Новопсков, сообщал ФАН. В результате аварии никто не пострадал.

Новости партнеров