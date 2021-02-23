Вдовец Легкоступовой захватил ее квартиру после вступления в наследство

Москва, 23 февраля. Вдовец певицы Валентины Легкоступовой, яхтсмен Юрий Фирсов захватил квартиру покойной жены после вступления в наследство, рассказал звездный адвокат Сергей Жорин.

По словам юриста, последний супруг исполнительницы хита «Ягода-малина» всем своим поведением демонстрирует намерение завладеть ее имуществом. Жорин напомнил, что Фирсов совсем не долго был в браке с Легкоступовой.

«Прожив в браке с покойной супругой всего 40 дней, он первый прибежал к нотариусу для получения свидетельства о вступлении в наследство. И уже через час после этого вскрыл замки в квартире покойной жены, поставил новые и заявил, что он теперь будет там жить», — рассказал звездный адвокат.

Яхтсмен обвиняет в непорядочности всех подряд, например, мать и детей Валентины Легкоступовой, подчеркнул Жорин. Кроме того, Фирсов начал высказывать претензии в адрес Следственного комитета из-за изъятого из квартиры певицы рюкзака с деньгами. Вдовец утверждает, что в сумке хранились принадлежавшие ему 30 тысяч евро.

«Я предполагаю, что он пытается, возможно, уже заставить сотрудников Следственного комитета выдать ему этот рюкзак до окончания доследственной проверки, прекрасно понимая, что он является частью наследственной массы и, как минимум, должен быть поделен между наследниками», — отметил Сергей Жорин в беседе с Пятым каналом.

Валентина Легкоступова скончалась 14 августа 2020 года на 55-м году жизни. К смерти певицы привела тяжелая травма головы. Фирсов говорил, что его жена ударилась, упав в ванной, но родственники исполнительницы считают яхтсмена причастным к трагедии.

Наследство Легкоступовой делят между собой сын, дочь, мать и вдовец певицы. Кроме того, на имущество покойной исполнительницы посягает ее второй супруг.