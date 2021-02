Как Hyundai Santa Fe стал любимым транспортом сирийских боевиков

В последние годы в СМИ все чаще появляются сообщения об атаках беспилотников Международной коалиции на автомобили модели Hyundai Santa Fe в Сирии. Постоянные подрывы машин корейской марки в конечном итоге привели к появлению многочисленных шуток и мемов и обеспечили Santa Fe репутацию самой любимой и самой опасной машины для террористов.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась, почему Hyundai Santa Fe обрел такую популярность в кругах радикальных исламистов и почему на этом транспортном средстве весьма опасно передвигаться по Ближнему Востоку.

Первые сообщения о Santa Fe

Инциденты с участием террористов на Hyundai Santa Fe мелькают в новостной хронике с 2014 года, когда в городе Даркуш сирийской провинции Алеппо на самодельном взрывном устройстве подорвался автомобиль этой модели. Постепенно происшествия с упоминанием кроссовера участились и стали происходить по всей территории республики.

ادلب _ انفجارعبوة ناسفة بسيارة نوع هيونداي في بلدة دركوش وغارات جوية على مدينة معرة النعمان وقصف بالبراميل... http://t.co/OSAYgiu8R7 — ابو غسان الحلبي (@1995_alepo) August 28, 2014

С годами востребованность корейской машины в кругах боевиков крепла, но, пожалуй, пик ее популярности пришелся на 2020-й год: тогда интернет буквально заполонили мемы, посвященные случаям уничтожения Santa Fe в сирийских пустынях.

Например, 19 июля боевик группировки «Фейлак аш-Шам» погиб, еще более восьми человек получили ранения в результате взрыва устройства, заложенного в Hyundai Santa Fe в городе Африн на северо-западе Сирии.

“An official from the Sham Legion lost his life and more than eight were injured on Sunday in #Afrin city, northwestern #Syria, due to an explosive device placed in a Hyundai Santa Fe car.”https://t.co/7qHqB6aqKZ — NORTH PRESS AGENCY - ENGLISH (@NPA_English) July 19, 2020

А в августе такую же машину уничтожил американский беспилотник в населенном пункте Сармада на севере Идлиба. Как сообщали источники, в этот момент в машине находился военный инструктор Абу Яхья аль-Узбеки, отвечавший за подготовку боевиков группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»1 (ХТШ, запрещена в России).

ME update. Syria. idlib. about 3 hours ago,a US UAV fired an XR9 (w. Contains only blades) on a Hyundai Santafa vehicle in Sarmada, north of Idlib. Killed: Abu Yahya Al-Uzbeki and Abu Ahmad of Algeria. The first is the more interesting one - sources in Syria claim that he was — xmanmaster- on Gab SUM-DUM-FUK resistance member (@xmanmaster1) August 13, 2020

Фаворит «Хурас ад-Дин»

Наибольшее распространение модель Santa Fe получила среди боевиков сирийского филиала «Аль-Каиды»1 — группировки «Хурас ад-Дин» (обе запрещены в РФ), причем далеко не в лучшем для террористов контексте.

15 июня 2020-го американский БЛА MQ-9 Reaper двумя ракетами уничтожил автомобиль, в котором находились сразу двое высокопоставленных представителей организации. В результате атаки был ликвидирован один из основателей группировки Халед Мустафа Арури, известный как Абу аль-Касам аль-Урдуни, а также бригадный командир Биляль ас-Санъани, возглавлявший одно из ответвлений «Хурас ад-Дин».

???? بعداز ظهر امروز، دو تن از فرماندهان گروه تروریستی حراسالدین (وابسته به #القاعدة) توسط پهپاد MQ-9 آمریکایی با دو موشک AGM-114R9X در حومه ادلب #سوریه به هلاکت رسیدند.



گفتم تا دلتون خنک بشه ???? pic.twitter.com/kP28Dh2EID — فرعون????☠️ (@FEREEON) June 14, 2020

На этом череда смертей в Santa Fe для членов группировки не закончилась. Уже в сентябре в идлибском квартале Аль-Кусур аналогичный автомобиль был вновь уничтожен БЛА Международной коалиции ударом ракеты AGM-114R9X. В машине находился Сайяф аль-Туниси, один из членов незаконного вооруженного формирования.

A Hyundai Santa Fe targeted in #Idlib, #Syria by likely an AGM-114R9X missile. Its also reported by some sources that HaD operator Sayyaf al-Tounsi was in the car.

????:@NotWoofers/@KyleJGlen pic.twitter.com/ztluK9ZDDb — War Noir ☃️ (@war_noir) September 14, 2020

Еще через месяц аналогичная судьба постигла других двух высокопоставленных членов «Хурас ад-Дин» — полевых командиров Абу Зура аль-Мысри и Абу Ясефа аль-Магриби: их подорвали в окрестностях населенного пункта Араб Сайид, неформального оплота боевиков.

Al-Qaeda supporters confirm the death of Hurras al-Din (al-Qaeda) official in Syria Abu Muhammad al-Sudani in a “coalition” airstrike that had targeted jihadists in Idlib (Arab Said) on 15 October ????. So now it’s official, AQ commanders drive Hyundai Santa Fe model! https://t.co/GL91827Ob7 — Mina Al-Lami (@Minalami) October 26, 2020

К тому моменту за Santa Fe уже прочно закрепилась слава «официального транспорта» террористов «Хурас ад-Дин», а затем в интернете начали множиться мемы на эту тему.

Do most al-Qaeda commanders in Syria drive/travel in Hyundai Santa Fe car model, or is it just a very common model in Syria? Hurras al-Din officials recently killed in drone strikes in Idlib were reportedly travelling in such vehicle when targeted... — Mina Al-Lami (@Minalami) September 15, 2020

На протяжении следующих месяцев сообщения об уничтожении корейских машин по всей Сирии то и дело мелькали в СМИ и соцсетях. Причем основная угроза для Santa Fe террористов исходила не только от беспилотников, но и от самодельных взрывных устройств, которыми регулярно начиняли машины боевиков. Из последнего — подорвавшиеся в результате срабатывания ВСУ автомобили в Эль-Бабе, Алеппо и Мишмишане.

عدة إصابات جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة في مدينة #الباب بريف حلب الشرقي pic.twitter.com/l8u0cVZBoR — Hadi khrat (@hadikhraat) October 26, 2020

انفجار في ناحية جنديرس في سيارة سانتفيه ومقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين في تمام الساعة الثانية بعد الظهر pic.twitter.com/gLr6gq88QW — مصطفى شيخو (@Y42oAR6a4heW8xC) December 4, 2020

#Syria

An IED has exploded in a 'Santa Fe' car in the village of Mishmishan, west of Idlib. No casualties have been reported. pic.twitter.com/G0mRZWUImN — Barbara (@BGarattini) January 30, 2021

Угроза в небе

Регулярные атаки на автомобили Hyundai в итоге привели к тому, что у мирного населения региона сложился стереотип: кружащие в сирийском небе беспилотники США выискивают именно Santa Fe. Сирийцы уверены, что в момент появления поблизости военной техники Штатов следует серьезно опасаться за свою жизнь.

3 MQ-9 reapers above Idlib, briefly took a detour to the north. 2 returned to Idlib skies. Someone’s getting toasted soon pic.twitter.com/n5iT9alekF — ASB News / MILITARY〽️ (@ASBMilitary) February 9, 2021

Но даже несмотря на это, Hyundai Santa Fe до сих пор остается самым распространенным автомобилем на северо-западе Сирии среди боевиков. Очень много таких автомобилей, причем далеко не всегда в приемлемом состоянии, доставляют из городов Аазаз, Сармада и Ад-Дана и продают по низким ценам.

يبدو ساخراً لكنه حقيقة، هيونداي سنتافي أصبحت المركبة الأكثر شهرة وانتشاراً في المناطق المحررة شمال غربي سوريا (المعارضة)، من طرازات مختلفة وفي غالبها مستورد كقطع خردة (قصة/سكراب)، يتم تجميعها في إعزاز وسرمدا والدانا، وتباع بأسعار مقبولة والمنطقة ممر لتهريب هذا النوع من السيارات. pic.twitter.com/CTjPyt5J04 — خالدالخطيب (@khaleedalkhteb) July 21, 2020

Скорее всего, это объясняется тем, что люди не готовы отказаться от своих автомобилей и сменить марку только из-за угрозы подрыва — у них просто нет такой возможности в связи с тяжелой экономической обстановкой в регионе.

Почему Santa Fe?

В беседе с международной редакцией Федерального агентства новостей автоэксперт Алексей Хресин назвал две возможные причины, по которым Santa Fe мог обрести такую популярность у представителей радикальных исламистских течений на Ближнем Востоке.

Первая — дешевая цена. Вторая причина — маскировка, для того чтобы не выделяться из массы автомобилей на дорогах, — отметил специалист.

При этом, если говорить о маскировке, наиболее оптимальным вариантом мог бы оказаться миниатюрный и непримечательный Hyundai Solaris. Однако в машине таких габаритов неудобно передвигаться с охраной и вооружением, поэтому выбор и пал на кроссовер Santa Fe того же бренда.

Этот автомобиль настолько понравился боевикам, что в регионе наладилась масштабная сеть по скупке угнанных машин данной модели. Поставки в основном идут через ливано-сирийскую границу: летом прошлого года в Бейруте была арестована целая банда, наладившая преступную схему по продаже автомобилей Hyundai в соседнее государство.

The Internal Security Forces has detained five members of a gang that smuggles cars from Beirut and south Lebanon to Syria, its public relations office reports, adding that 15 Hyundai and Kia cars have been stolen or hijacked by this group of Lebanese and Syrians — L'Orient Today (@lorienttoday) December 24, 2020

Судя по всему, пока члены радикальных группировок не планируют отказываться от удобного, хотя и «засвеченного», транспорта. Однако очевидно, что «геноцид» Santa Fe будет продолжаться до тех пор, пока его место не займет другой автомобиль. А пока, садясь в кроссовер Hyundai, боевики будут внимательно оглядывать небо и проверять машину на наличие СВУ.

1 Организация запрещена на территории РФ.