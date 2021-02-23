Профессор Макфол назвал заблуждением мнение, что Россия не сильное государство

Москва, 23 февраля. Распространенное мнение, что Россия не сильная страна, является заблуждением, заявил профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол.

Об этом американский экс-посол в России рассказал во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности. По словам старшего научного сотрудника Института, у Москвы есть инструменты вмешательства для нанесения вреда либерально-демократическому миру, к которому принадлежит и Украина.

«Распространено мнение, что Россия не является мощной державой, она лишь бензоколонка, которая выдает себя за государство<...>Это ошибочный взгляд. Если мы считаем, что Россия уже приходит в упадок, надо сосредоточиться лишь на Китае, как часто приходится слышать в США. Это ошибка», — подчеркнул Макфол.

Ранее сообщалось, что посольство США в Тбилиси раскритиковало Грузию, где арестовали главу оппозиционной партии «Единое национальное движение» Нику Мелию.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз и США будут координировать свои действия по противостоянию России и Китаю, сообщала «Национальная служба новостей».