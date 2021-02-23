Солонников подчеркнул необходимость установления неформальных связей между РФ и РБ

Необходимость установления неформальных связей между РФ и РБ вырисовывается все более четко — при их ограничении на белорусскую молодежь стало оказываться влияние Латвии. Об этом в интервью ФАН заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, прошедшая в понедельник, 22 февраля, завершилась в Сочи после 6 часов общения. Два лидера обсудили совместное реагирование на возникающие перед их странами вызовы (в том числе в сфере обороны) и торгово-экономическое сотрудничество как на общегосударственном, так и на региональном уровнях взаимодействия. После этого Путин и Лукашенко вместе покатались на лыжах в горнолыжном курорте Красная поляна.

Из всех обсуждаемых президентами тем Солонников обратил особое внимание на сотрудничество руководства Республики Беларусь с главами российских субъектов. По его мнению, такая прицельная политика способствует более тесному формированию экономических связей между двумя странами.

«Напомню, что недавно губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко ездил в Белоруссию и встречался там с Александром Григорьевичем Лукашенко, — сказал политолог. — Два Александра продуктивно поговорили, после чего вновь начала активно продвигаться тема перевалки белорусских грузов через российские порты, расположенные в Ленобласти».

По мнению эксперта, формат встреч, при котором общение происходит с представителями регионов РФ, зарекомендовал себя в качестве весьма эффективного.

«И это при том, что раньше к идее таких контактов на чисто человеческом, а не официальном уровне, руководство Республики Беларусь относилось довольно настороженно, — заметил собеседник ФАН. — Да и вообще не сильно одобряло неформальные взаимодействия россиян и белорусов. Мы видим, к чему это привело: молодежь Белоруссии оказалась намного более ориентированной на Латвию, чем на РФ и на Союзное государство».

В настоящее же время, по мнению Солонникова, ситуация понемногу начинает исправляться: усиление межрегионального сотрудничество двух стран будет способствовать установлению единой общности, единой культуры и единой повестки дня.