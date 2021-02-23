ВСУ проведут маневры у границ Крыма. События дня. ФАН-ТВ

В Грузии задержали главу партии Саакашвили В Грузии задержали главу партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Никанора Мелию. На прошлой неделе суд по делу о беспорядках на летнем митинге 2019 года санкционировал арест оппозиционера. По данным местных СМИ, для спецоперации полицейским пришлось применить перцовый газ. Активистам не помогли баррикады на подступах к кабинету политика. Задержаны свыше двух десятков соратников Мелии. Ярый противник России, он обвиняет во всех грузинских бедах Москву, точнее — депутата Госдумы Сергея Гаврилова. Именно его визит в Тбилиси почти два года назад привел в бешенство русофобов из партии беглого Мишико: под флагами США и ЕС в стране начались антироссийские митинги с попыткой штурма парламента.

Киев проведет военные учения вблизи границы Крыма Украинские десантники в марте проведут учения вблизи границы с Крымом. Об этом заявили в ВСУ. Ранее в Минобороны России анонсировали два масштабных учения ВДВ с десантированием личного состава и техники и боевой стрельбой на полигонах полуострова и в Рязанской области. После этого Киев и активизировался. Украинские военные намерены «научиться своевременно и адекватно реагировать на военную опасность», как с воздуха, так и с морского побережья. В ходе маневров подразделения противовоздушной обороны проведут занятия по выявлению и уничтожению вражеского десанта на разных высотах и участках местности. В это время резервы войск отработают практические действия по предотвращению высадки с кораблей на сушу подразделений вероятного противника и, в дальнейшем, его уничтожение. Какого врага Киев мечтает разбить, хотя бы условно, догадаться несложно: Верховная рада еще в 2015 году на законодательном уровне признала Россию «агрессором» и «оккупантом».

Взрыв прогремел на газопроводе под Оренбургом Экстренные службы Оренбургской области подняты по тревоге. Мощный взрыв прогремел на федеральном магистральном газопроводе. О ЧП сообщили региональные власти. По предварительным данным, инцидент произошел в 10:40 в нескольких километрах от села Мухраново в Илекском районе. Начался пожар. Информации о погибших или пострадавших не поступало. На месте работают спасатели, региональные службы, специалисты Минприроды области, экологи. Уже анонсировано заседание межведомственного штаба, где участники выработают необходимые меры по ликвидации последствий аварии. Работу местных служб регулирует губернатор области Денис Паслер. Жителям райцентра уже объявили, что в ближайшее время, возможно, будет ограничена подача голубого топлива. После взрыва прекращен транзит газа на территорию Казахстана.