МВД Туниса изъяло 23 килограмма взрывчатки в лагере террористов

Тунис, 23 февраля. Министерство внутренних дел североафриканской страны сообщило, что власти западной провинции Кассерин обнаружили укрытие террористов в горах.

По информации МВД Туниса, силы безопасности изъяли из лагеря боевиков 23 килограмма взрывчатки. Кроме большого количества аммиака и фугасных материалов, было найдено оборудование для производства мин.

С 2011 года провинция Кассерин, расположенная недалеко от границы с Алжиром, известна как главный оплот запрещенных в РФ террористических организаций «Исламское государство»1 и «Аль-Каида»1.

Так, в начале февраля взрыв фугаса в горах унес жизни четверых военных. Заложенная боевиками бомба детонировала, когда солдаты патрулировали территорию.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что тунисские военные обнаружили в горах тело пастуха, которого обезглавили радикальные исламисты.

1 Организация запрещена на территории РФ.