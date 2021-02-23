Российские истребители Су-57 и Су-35С сыграли в «кошки-мышки» под Астраханью

Астрахань, 23 февраля. Учебный воздушный бой между двумя лучшими российскими истребителями Су-35С и новейшим Су-57 прошел в Астраханской области.

В главном Летно-испытательном центре имени Валерия Чкалова прошли испытания истребителей пятого поколения. В ходе маневров был проведен воздушный бой между Су-35 и Су-57. В процессе испытаний необходимо было зайти сопернику в хвост на расстояние выстрела авиапушки. В реальном бою у того, кто оказался в прицеле, нет практически никаких шансов. Воздушные бои были похожи на игру в «кошки-мышки». Истребитель Су-57 оказался победителем.

Су-57 обладает стелс-технологией, которая делает самолет неуловимым для радаров противника. Сама технология засекречена, но данные, которые известны о ней, впечатлили многих зарубежных экспертов. У пятого поколения новые двигатели и фюзеляж, а внутри помещается практически все новейшее вооружение.

«Если сравнивать с прошлым поколением Су-57, то это как кнопочный телефон и смартфон. Очень умный самолет», — делится своими впечатлениями летчик-испытатель 1-го класса Владимир Волоцков.

Выделяются истребители Су-57 и характерным «оперением» на стоянке. Летчики отмечают, что он словно складывает свои крылья.

Ранее ФАН писал о ролике, на котором продемонстрирован парный полет Су-57 с минимальной дистанцией между самолетами. На опубликованном видео истребители выполняют функции штурмовой авиации и маневрируют на низких скоростях при сложном парном полете. Телеканал RT ранее опубликовал статью об испытаниях перспективной бомбы КАБ-250ЛГ-Э с лазерной головкой самонаведения для истребителей пятого поколения Су-57.