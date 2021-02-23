Резкое увеличение доходности гособлигаций США может обрушить рынок акций

Вашингтон, 23 февраля. Резкое подорожание 10-летних казначейских облигаций США грозит повторением 2018 года — обвалом рынка акций, что потянет за собой все мировые торговые площадки.

Доходность американских гособлигаций, которая представляет собой индикатор уровня процентных ставок в стране, выросла до 1,3353% на прошлой неделе, а ключевой уровень в один процент был достигнут в январе текущего года. По словам руководителя департамента инвестиций международного инвестиционного фонда Technology of the Future Максима Ачкасова, это может стать началом многолетнего падения, из-за чего обвалится и американский, и мировой рынки ценных бумаг.

Мировые рынки акций в 2018 году оказались в минусе в долларовом эквиваленте из-за того, что Федеральная резервная система (ФРС) США увеличила процентные ставки в четыре раза.

По мере восстановления мировой экономики инвесторы все больше теряют интерес к золоту. За последние две недели актив потерял 4% стоимости. Унция торгуется на уровне 1770 долларов, что сравнимо с показателем ноября прошлого года. Причиной данной тенденции выступают массовая вакцинация против коронавируса и рост ставок ФРС.