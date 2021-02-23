Останки двух детей нашли на месте пожара в частном доме Новосибирска

Новосибирск, 23 февраля. Тела двух детей нашли на месте пожара, который произошел в частном секторе в Кировском районе Новосибирска. Информацию об этом сообщили в Следственном комитете.

Представители региональной прокуратуры сообщили, что в пожаре могли пострадать трое детей. О местонахождении еще одного пока ничего неизвестно. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб — осматривают поврежденные огнем здания.

В настоящее время спасатели продолжают борьбу с огнем. Пожар распространился на несколько зданий.