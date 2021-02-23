Глава Абхазии поблагодарил Путина и армию РФ за сохранение мира в республике

Сухум, 23 февраля. Лидер Абхазии Аслан Бжания направил президенту Российской Федерации Владимиру Путину поздравительную телеграмму в честь Дня защитника Отечества.

Он также поблагодарил российского лидера и армию государства за сохранение мира в республике. Помимо этого Бжания отметил, что военно-техническое сотрудничество с Москвой является одним из приоритетных направлений деятельности для Сухума.

Ранее сообщалось, что глава государства посетил Могилу Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве 23 февраля и почтил память погибших.