Онищенко назвал причины катастрофы в США с полумиллионом погибших из-за COVID-19

Депутат Госдумы, один из ведущих российских эпидемиологов — Геннадий Онищенко назвал причины катастрофы в Соединенных Штатах, которые оказались бессильны перед пандемией COVID-19, что привело к более чем полумиллиону погибших.

Напомним, в Соединенных Штатах объявлен пятидневный траур по более чем 500 тысячам погибших, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. При этом реальное число жертв может быть больше. В знак скорби и солидарности с США был приспущен российский флаг на территории посольства РФ в Вашингтоне.

Как заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, американские власти пока не в состоянии точно определить, откуда начал распространение коронавирус Sars-Cov-2, вызвавший пандемию COVID-19.

Комментируя провал США в борьбе с COVID-19 и неспособность Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) квалифицированно установить источник заражения, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, академик РАН Геннадий Онищенко подчеркнул, что причина этого — в действиях вашингтонской администрации.

Как США торпедировали КБТО

В беседе с ФАН Геннадий Онищенко напомнил, что Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, которую также называют Конвенцией о биологическом оружии (КБТО), была принята еще в 1972 году, а затем ратифицирована. Но демократическая администрация США в 2001 году после атак 11 сентября и последовавшей за ними рассылкой спор сибирской язвы из американской военной лаборатории торпедировала подписание уже готового документа о механизме контроля за соблюдением КБТО. Исключительно по вине США сегодня просто не существует юридически значимой процедуры выявления источника биологического заражения, отметил Онищенко в беседе с Федеральным агентством новостей.

«Сегодня можно обсуждать любые версии, но все это не более чем частные мнения, а любые принимаемые решения не являются обязательными для выполнения, — напомнил Геннадий Онищенко. — Все это по вине США, из-за которых отсутствует юридически значимый механизм контроля за соблюдением КБТО. Что касается разговоров о происхождении COVID-19, то мне не совсем ясно, насколько советник [президента США Джо] Байдена подкован в вирусологии. А тут еще и заявление немецкого физика появилось: дескать, COVID-19 чуть ли не стопроцентно имеет лабораторное происхождение и, скорее всего, китайское. Но все это просто разговоры для СМИ, не более».

Ранее немецкий физик Роланд Визендангер рассказал о «собственном расследовании», в результате которого он пришел к выводу о вероятности в 99,9% лабораторного происхождения COVID-19. Отметим, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не считает эту версию состоятельной.

Московская декларация саммита БРИКС

«Повторю: любые разговоры о происхождении коронавируса не стоят ничего в отсутствие единого наднационального механизма контроля в формате КБТО, — говорит Геннадий Онищенко. — В связи с этим подчеркну важность решений, прописанных в Московской декларации XII саммита БРИКС, который проходил в онлайн-формате в ноябре прошлого года».

В ходе саммита лидеры стран БРИКС (России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР) в 17-м пункте принятой декларации отметили фундаментальное значение КБТО как одного из столпов международного режима разоружения и контроля в области оружия массового уничтожения (ОМУ).

«Мы подчеркиваем необходимость соблюдения и укрепления КБТО, включая принятие юридически обязывающего протокола к конвенции, предусматривающего, в частности, эффективный верификационный механизм проверки выполнения государствами-участниками своих обязательств», — говорится в документе, который процитировал Геннадий Онищенко.

Парламентарий считает, что необходимо как можно скорее возобновить переговоры по подготовке такого протокола. При этом Онищенко обратил внимание на следующий факт: в московской декларации уточняется, что функции КБТО, в том числе в части, касающейся Совета Безопасности ООН, не должны дублироваться другими механизмами.

«Этот документ возвращает нас к необходимости создания юридически значимого международного протокола контроля за соблюдением КБТО, который не может подменяться экспертами ООН, — говорит первый замглавы комитета Госдумы. — Механизм экспертов ООН был создан по настоянию американцев для других целей. Американский механизм исключает проверку, не является ли тот или иной возбудитель результатом военных программ. Это очень важно понимать».

В США от COVID-19 погибло больше, чем в мировых войнах

Геннадий Онищенко напомнил, что именно США больше всех пострадали как от отсутствия механизма контроля за соблюдением КБТО, так и от разбалансированности американской системы здравоохранения.

«Напомню, в США коронавирусной инфекцией заразились более 28 миллионов человек, более полумиллиона скончались. Это больше чем на 100 тысяч человек превышает число погибших американцев в Первой и Второй мировых войнах и во Вьетнамской войне вместе взятых. Вот цена, которую Соединенным Штатам приходится платить за торпедирование КБТО, хотя позже было доказано, что утечка спор сибирской язвы в 2001 году произошла именно из американской лаборатории в Форт-Детрике (Армейский научно-исследовательский институт со штаб-квартирой в близлежащем Форт-Детрик, штат Мэриленд. — Прим. ФАН)», — подчеркнул Онищенко.

В связи с этим парламентарий напомнил, что США и не думают сворачивать свою военно-биологическую программу, в том числе направленную против России. Об этом говорит создание у границ РФ сети лабораторий под эгидой Пентагона, напоминает Онищенко. Вот почему так актуален утвержденный в 2019 году план реализации Основ государственной политики в области обеспечения химической и биологической безопасности, говорит депутат Госдумы.

«В частности, согласно этому плану в крупных лечебных учреждениях Минздрава должны быть образованы микробиологические лаборатории. Лаборатории-то есть, но в них до сих пор нет сотрудников по специальности врач-микробиолог и врач-вирусолог. Считаю, что такие штатные единицы просто необходимы, поскольку именно врачи этой специальности могут не только заниматься конкретными больными, но также в состоянии следить за циркуляцией штаммов различных возбудителей», — подчеркнул собеседник ФАН.

Геннадий Онищенко также отметил, что в России необходимо создать международный центр контроля за распространением так называемого птичьего гриппа, поскольку именно север нашей страны является «родильным домом» для абсолютного большинства птиц, живущих на нашей планете.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России подтвержден первый случай инфицирования человека новой разновидностью вируса птичьего гриппа H5N8.

На 23 февраля в мире зафиксировано более 112 миллионов случаев заражения COVID-19, почти 2,5 млн заболевших скончались.