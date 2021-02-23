Перекрывший дорогу провокатор разъезжал в пандемию по России и агитировал за «оппозицию»

Москва, 23 февраля. Глава красноярского отделения Либертарианской партии Глеб Марьясов, задержанный за перекрытие дорог в столице, в период пандемии разъезжал по стране и агитировал за «оппозицию».

Выяснилось, что во время ограничений, введенных в рамках борьбы с коронавирусом, либертарианец совершил порядка шести поездок: в Новосибирск, Ванино, Южно-Сахалинск, Байкит и Улан-Удэ, передает источник ФАН. Кроме того стало известно, что до середины 2020 года он был националистом.

Марьясов ранее привлекался к административной ответственности, сообщало Федеральное агентство новостей. Выяснилось, что молодой человек публиковал в социальных сетях нацистскую символику.