Киевский экономист сделал 7 главных выводов о санкциях против Медведчука

Киев, 23 февраля. Введение санкций против нардепа Виктора Медведчука может привести президента Украины Владимира Зеленского к поражению. Об этом рассказал киевский экономист Андрей Головачев.

Эксперт перечислил семь главных выводов об ограничительных мерах в отношении Медведчука. Выход Зеленского из минского процесса занял первое место в списке. Провал президента Украины в установлении мира в Донбассе стал вторым выводом. Возобновление войны в регионе практически неизбежно, добавил Головачев.

По его мнению, Украина будет переходить к мобилизационной политике во всех областях. Коррупция и рейдерство могут стать четвертым последствием санкций Зеленского. Экономика страны ухудшится на фоне инвестиционного климата, добавил эксперт. Падение популярности Зеленского и его сближение с национал-патриотической нишей замыкают список выводов экономиста.

Посольство США на Украине поддержало шаги Киева против Медведчука, пишет НСН. Дипломаты напомнили, что депутат находится под американскими санкциями с 2014 года.

В соцсетях раскритиковали решение СНБО Украины в отношении 19 юридических лиц. Писатель Ян Валетов признался, что несмотря на отсутствие симпатии к Медведчуку, его пугают действия властей.